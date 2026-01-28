Milano 17:35
Finanza
DWS alza gli obiettivi a medio termine e propone dividendo straordinario nel 2027
(Teleborsa) - Il board di DWS Group, società di gestione patrimoniale tedesca, ha deciso di aumentare i propri obiettivi a medio termine. DWS punta ora a conseguire una crescita annua dell'utile per azione (EPS) compresa tra il 10 e il 15% entro il 2028 e a raggiungere un Cost-Income-Ratio (CIR) inferiore al 55% entro il 2027, grazie, tra l'altro, al superamento degli obiettivi precedentemente comunicati per il 2025, con un EPS di 4,64 euro e un CIR del 58%.

Inoltre, il board si impegna a proporre di utilizzare una parte sostanziale della posizione patrimoniale in eccesso, attualmente pari a 1 miliardo di euro, per il pagamento di un dividendo straordinario nel 2027, subordinatamente all'impegno di capitale per iniziative di crescita organica e inorganica.
