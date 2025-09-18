Milano
10:07
42.073
+0,28%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
10:07
9.230
+0,24%
Francoforte
10:07
23.602
+1,04%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: scambi in positivo per Infineon
Francoforte: scambi in positivo per Infineon
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance della
compagnia hi-tech tedesca
, con una variazione percentuale del 2,45%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Infineon
Francoforte: balza in avanti Infineon
Francoforte: risultato positivo per Infineon
Francoforte: brillante l'andamento di Infineon
Titoli e Indici
Infineon Technologies
+2,91%
Altre notizie
Francoforte: risultato positivo per Infineon
Francoforte: giornata depressa per Infineon
Francoforte: andamento rialzista per Infineon
Francoforte: in calo Infineon
Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG
Francoforte: scambi negativi per Commerzbank
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto