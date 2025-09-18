Milano 10:07
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:07
9.230 +0,24%
Francoforte 10:07
23.602 +1,04%

Francoforte: scambi in positivo per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per SAP
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia software tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo della società tech resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 223,4 Euro. Supporto visto a quota 221,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 225,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```