Francoforte: scambi in positivo per SAP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia software tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di SAP
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo della società tech
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 223,4 Euro. Supporto visto a quota 221,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 225,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)