Milano 10:07
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:07
9.230 +0,24%
Francoforte 10:07
23.602 +1,04%

Francoforte: seduta molto difficile per Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: seduta molto difficile per Continental
Ribasso per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che tratta in perdita del 22,12% sui valori precedenti.
Condividi
```