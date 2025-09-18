Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.24
Francoforte: seduta molto difficile per Continental
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 09.50
Ribasso per la
compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che tratta in perdita del 22,12% sui valori precedenti.
Continental
Continental
-21,98%
