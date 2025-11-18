Milano
17:35
42.839
-2,12%
Nasdaq
18:44
24.617
-0,74%
Dow Jones
18:44
46.201
-0,84%
Londra
17:35
9.552
-1,27%
Francoforte
17:35
23.181
-1,74%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 19.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,74%
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,74%
Il DAX chiude a 23.180,53 punti
In breve
,
Finanza
18 novembre 2025 - 17.43
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,74% e archivia la seduta a 23.180,53 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,67%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,22%)
Borsa: Francoforte apre in ribasso dell'1,49%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,27%
Argomenti trattati
Francoforte
(325)
Titoli e Indici
Germany DAX
-1,74%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,33%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dello 0,76%
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,20%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,64%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,69%
Borsa: Chiusura negativa per Francoforte, in ribasso dello 0,74%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto