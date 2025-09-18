Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.24
Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in luglio
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
18 settembre 2025 - 08.05
Giappone,
Ordini macchinari core in luglio su base mensile (MoM) -4,6%
, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era -1,8%).
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
