Milano 10:08
42.047 +0,22%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:08
9.227 +0,20%
Francoforte 10:08
23.592 +1,00%

Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in luglio
Giappone, Ordini macchinari core in luglio su base mensile (MoM) -4,6%, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era -1,8%).

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
Condividi
```