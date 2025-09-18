Gruppo Mondadori, la controllata AdKaora entra nel capitale di AD cube

Gruppo Mondadori

(Teleborsa) -, l’agenzia Martech digitale internazionale di, entra nel capitale di, startup italiana AdTech specializzata in intelligenza artificiale applicata all’advertising, selezionata nella prima edizione del programma di PLAI, l’acceleratore delNata all’interno di ML cube, spin-off del Politecnico di Milano, AD cube ha sviluppato, attraverso competenze scientifiche e di mercato, unache combina innovativi algoritmi di AI per trasformare il modo in cui i brand gestiscono e misurano le proprie campagne pubblicitarie.L’operazione porta ladel Gruppo Mondadori in AD cube al 20% e, attraverso un meccanismo di put&call option, consentirà l’acquisizione del 100% del capitale nei prossimi anni."La partecipazione alha fornito ad AD cube un’accelerazione mirata ed efficace, grazie all’approccio verticale del programma sull’intelligenza artificiale applicata in ambiti di fortissimo interesse per il Gruppo Mondadori - ha commentato, Amministratore delegato Mondadori Media e Chief Innovation Officer del Gruppo Mondadori -. Il confronto costante con mentor ed esperti ha consentito alla giovane impresa di affinare il posizionamento del prodotto e aumentare l’aderenza al mercato. L’interazione continua con il nostro network ha fornito feedback fondamentali per migliorare la loro roadmap evolutiva a tal punto da portarci alla decisione di entrare nel capitale di AD cube attraverso AdKaora, la nostra punta di diamante in ambito digital advertising, per una nuova fase di crescita ed evoluzione per loro, per noi e per i nostri clienti".."L’ingresso del Gruppo Mondadori in AD cube rappresenta molto più di un investimento: è l’inizio di una collaborazione unica tra AI e la visione del più grande gruppo Media e Martech in Italia. Insieme vogliamo ridisegnare il futuro dell’advertising, creando un nuovo paradigma in cui l’AI diventa motore di valore, capace di generare nuovi livelli di performance e liberare tempo in azienda da dedicare ad attività a più valore aggiunto", ha aggiunto, founder di AD cube, insieme ai soci Nicola Caporaso, Marcello Restelli, Nicola Gatti e Francesco Trovò.