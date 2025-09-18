Italo, viaggio magico al Cinema: nuovo spot firmato Ddb Group Italy

(Teleborsa) - Scenari eccezionali come il Far West e lo Spazio
si accompagnano a personaggi memorabili ispirati ai diversi generi dell’iconografia cinematografica
che hanno fatto viaggiare chiunque, fin da bambino, con la fantasia: il viaggio di Italo c
ontinua e conquista il grande schermo. Da oggi fino al 24 settembre,
arriva nei cinema italiani il nuovo spettacolare film da 60”
della campagna “Italo is magic”
, firmata da DDB Group Italy e già on air in TV e sui canali digital e social del brand.
Dopo il successo dei soggetti lanciati lo scorso maggio, insieme a una campagna integrata che oltre al digital e social ha avuto come protagonisti anche OOH e DOOH,
brand e agenzia lanciano un long-cut pieno di ulteriori, fantasmagoriche avventure che prendono
vita a bordo dei treni Italo. Un racconto visivo e narrativo ancora più immersivo e dinamico, grazie anche alle note di “Don’t Stop Me Now” dei Queen
che aggiungono ritmo a un montaggio e a un immaginario molto energetici e vibranti, portando avanti l’idea
di un’esperienza di viaggio straordinaria, capace di trasformarsi in pura immaginazione.“È un motivo di orgoglio, ma è anche una forte emozione,
vedere il nostro spot nei cinema italiani. Un lavoro su cui abbiamo investito risorse ed energie, frutto delle ultime frontiere della tecnologia e della indiscussa esperienza di tutti i professionisti che hanno dato il proprio contributo. Vedere Italo correre sui maxischermi delle sale italiane è un nuovo traguardo raggiunto, grazie alle eccellenze dei nostri servizi.” commenta Fabrizio Bona,
Direttore Commerciale di Italo.
Aggiunge Luca Cortesini,
Chief Creative Officer di DDB: “Questo è un tipo di lavoro che hai la fortuna di fare così bene solo quando c’è un cliente che sa ascoltare e un’agenzia che ha qualcosa da dire. Se le parti viaggiano alla stessa velocità, e in questo caso possiamo ben dirlo visti i tempi produttivi sfidanti, il risultato è questo: un film prezioso che si distingue dal rumore generale dello scenario italiano, con una produzione di altissimo livello alle spalle, che racconta l’eccellenza con altrettanta eccellenza arrivando addirittura al cinema, luogo di grande valore strategico nonché umano. Non poteva esserci finale migliore.”