Italo, viaggio magico al Cinema: nuovo spot firmato Ddb Group Italy

(Teleborsa) - Scenari eccezionali come ilsi accompagnano ache hanno fatto viaggiare chiunque, fin da bambino, con la fantasia: il viaggio di Iontinua e conquista il grande schermo.arriva nei cinema italiani il nuovo spettacolare film dadella campagna “, firmata daDopo il successo dei soggetti lanciati lo scorso maggio, insieme a una campagna integrata che oltre al digital e social ha avuto come protagonisti anchebrand e agenzia lanciano un long-cut pieno di ulteriori, fantasmagoriche avventure che prendonovita a bordo dei treni Italo. Un racconto visivo e narrativo ancora più immersivo e dinamico, grazie anche alle note di “che aggiungono ritmo a un montaggio e a un immaginario molto energetici e vibranti, portando avanti l’ideadi un’esperienza di viaggio straordinaria, capace di trasformarsi in pura immaginazione.vedere il nostro spot nei cinema italiani. Un lavoro su cui abbiamo investito risorse ed energie, frutto delle ultime frontiere della tecnologia e della indiscussa esperienza di tutti i professionisti che hanno dato il proprio contributo. Vedere Italo correre sui maxischermi delle sale italiane è un nuovo traguardo raggiunto, grazie alle eccellenze dei nostri servizi.” commentaDirettore Commerciale di Italo.AggiungeChief Creative Officer di DDB: “Questo è un tipo di lavoro che hai la fortuna di fare così bene solo quando c’è un cliente che sa ascoltare e un’agenzia che ha qualcosa da dire. Se le parti viaggiano alla stessa velocità, e in questo caso possiamo ben dirlo visti i tempi produttivi sfidanti, il risultato è questo: un film prezioso che si distingue dal rumore generale dello scenario italiano, con una produzione di altissimo livello alle spalle, che racconta l’eccellenza con altrettanta eccellenza arrivando addirittura al cinema, luogo di grande valore strategico nonché umano. Non poteva esserci finale migliore.”