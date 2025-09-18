Logista: presentato il Rapporto 2025 sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non

(Teleborsa) - Il, realizzato daoffre una, con particolare attenzione al comparto dei prodotti da fumo e da inalazione.Il documento evidenzia la trasformazione del settore: io, ma la quota dei prodotti senza combustione èOgni anno, grazie a sistemi tecnologici avanzati che assicurano tracciabilità, sicurezza e legalità lungo tutta la filiera.Accanto a questi dati, il Rapporto sottolinea le sfide aperte:con la necessità di un approccio regolatorio equilibrato che concili tutela della salute, innovazione e attrazione di investimenti.Le tabaccherie italiane –– restano un presidio sociale e territoriale, confermando il loro ruolo di contatto quotidiano con i cittadini. In questo scenario,, contribuendo a un mercato più regolato, sostenibile e trasparente.In apertura, è stato: "L’Italia, con la normativa introdotta nel 2015 che differenzia chiaramente tra prodotti tradizionali e innovativi, si colloca all’avanguardia in Europa. Il nostro obiettivo è, che consideri parimenti salute, economia e innovazione anche nei prossimi interventi per la regolamentazione e la tassazione dei prodotti del tabacco nell’UE. Sono convinto che, lavorando insieme, potremo affrontare con successo le sfide di un settore che, oltre a generare valore economico e occupazionale, desidera continuare a operare nel rispetto della legalità. Ringrazio Logista per il suo prezioso contributo e rinnovo l’impegno del Ministero per una collaborazione volta a un futuro di crescita sostenibile".La presentazione dello Studio è stata introdotta da, cui sono stati affidati anche i closing remarks e ha dichiarato: "Logista si conferma come interlocutore centrale per il confronto tra istituzioni, associazioni e imprese. Ilnel promuovere un modello distributivo efficiente e sostenibile, capace di coniugare, in particolare nei mercati regolamentati, innovazione, presidio della legalità e attenzione alle esigenze dei consumatori. In un contesto segnato da una profonda trasformazione del settore, l’Italia ha saputo dimostrare come un impianto regolatorio e fiscale chiaro, proporzionato e differenziato possa, attrazione di investimenti e crescita occupazionale. Auspichiamo che i prossimi interventi fiscali mantengano un approccio equilibrato e non ideologico che, oltre a tutelare i consumatori, sia capace di mantenere la sostenibilità del comparto e di preservare il gettito erariale, che oggi si attesta sui 15 miliardi di euro l’anno".Il, nella presentazione dello studio ha dichiarato: "Il Rapporto evidenzia ile un impatto rilevante su occupazione, capitale ed export. Nonostante le sfide,Logista, cheè leader nella distribuzione di prossimità, generando, direttamente e indirettamente,, con un ruolo centrale nel presidio della legalità e nella tutela dei consumatori".I temi emersi dal Rapporto sono stati affrontati negli interventi istituzionali dell’le politiche di coesione e per il PNRR; dell’Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze.A seguire, la, dedicata al settore, ha visto la presenza di:, Presidente Nazionale Federazione Italiana Tabaccai;Managing Director Logista;, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia;, General Manager di JTI Italia;, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia;Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano;Country Manager di Imperial Brands Italia.Ladi carattere politico-istituzionale, ha approfondito le prospettive e le proposte della politica con gli interventi dell’, Presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei deputati; diDirettore Accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; dell’Presidente Commissione Bilancio della Camera dei deputati; dell’, Presidente Commissione Finanze della Camera dei deputati.La moderazione dell’evento è stata curata daL’in un videomessaggio ha dichiarato: "Sta volgendo a conclusione il calendario fiscale per il settore tabacchi e, con la prossima legge di bilancio, ci attende la definizione di un nuovo assetto pluriennale. Sarà unche affronteremo con. Al tempo stesso, stiamo monitorando con grande cura gli sviluppi della direttiva TED, per non creare delle ricadute negative a un settore molto rilevante sia per i livelli occupazionali, sia per gli investimenti nel nostro Paese. Con il contributo di tutti, potremo. Ringrazio Logista e tutti gli organizzatori dell'evento".L’, ha dichiarato: "Il comparto della distribuzione dei tabacchi sta vivendo profonde trasformazioni e merita l’attenzione del legislatore, come dimostra l’indagine conoscitiva svolta dalla commissione che presiedo. Le: armonizzare il prelievo tributario a livello UE, applicare regole chiare alle diverse tipologie di prodotto, rafforzare il contrasto ai canali illeciti, tutelare il reddito degli esercenti e la salute dei cittadini, garantendo sostenibilità al Servizio sanitario nazionale. La maggiore stabilità normativa introdotta dal Governo Meloni è un primo passo importante".ha dichiarato: "La sinergia tra ADM e gli operatori del settore, tra cui Logista, garantisce legalità, tutela della salute pubblica ed equità fiscale, sostenendo loL’impegno dell’Agenzia, con la "filiera virtuosa", è, sul controllo della produzione e distribuzione e sull’evoluzione normativa di un settore in crescita, con forte impatto sull’economia"., ha dichiarato: "In un mercato in continua evoluzione, noi. Il modello normativo e fiscale italiano ha saputo bilanciare innovazione, salute pubblica e stabilità economica. Al contrario, la proposta UE sulla fiscalità rischia di compromettere mercato, operatori e Stato. Serve un approccio diverso: categorie di prodotto distinte, fiscalità favorevole per l’innovazione, accise progressive ed equilibrate, distribuzione controllata tramite licenze statali. Così si favoriscono investimenti, sostenibilità e tutela del mercato legale, conciliando salute ed erario".ha dichiarato: "Logista, leader nella distribuzione di prossimità, genera direttamente e indirettamente nel nostro Paese, contribuendo in modo determinante alla legalità e alla tutela dei consumatori, in un momento in cui il settore sta attraversando una fase di profonda evoluzione, che richiede dialogo costruttivo e stretta collaborazione tra istituzioni e operatori. Logista garantisce trasparenza, efficienza e responsabilità, anche nell’affrontare le sfide normative e fiscali del settore"., ha dichiarato: "Consideriamo l’Italia un modello per l’Europa: un, anche grazie al controllo del mercato illecito. A ciò si aggiunge un sistema di rivendite autorizzate e una distribuzione efficiente attraverso i depositi fiscali gestiti da Logista. Questi fattori hanno reso il nostro Paesecome mostra l’espansione dell’Innovation Hub di Trieste. Guardando all’Europa, auspichiamo che il Governo italiano esprima con fermezza la propria posizione, in un dibattito fiscale e regolatorio che riconosca il ruolo dei prodotti a rischio ridotto nel favorire la transizione verso alternative meno dannose"., ha dichiarato: "Il calendario fiscale triennale delle accise sul tabacco in Italia si è consolidato come una best practice a livello europeo, offrendo stabilità e prevedibilità al sistema, assicurando entrate certe per lo Stato e favorendo al tempo stesso maggiori investimenti. Per questo motivo,, così da rendere più equilibrate e sostenibili le recenti proposte della Commissione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco"., ha dichiarato: "Il nostro Paese ha dimostrato che un quadro regolatorio e fiscale chiaro, proporzionato e differenziato garantisce stabilità, favorisce la crescita costante del gettito, stimola gli investimenti e genera occupazione. Con l’avvio di una nuova stagione di riforme a livello europeo e internazionaleIl ruolo dell’Italia è essenziale per contribuire alla definizione di politiche internazionali che, rafforzando la competitività delle filiere strategiche e d'eccellenza come quella nazionale: un ecosistema di 8.000 imprese, che occupa circa 44.000 persone ed esporta ogni anno circa 2 miliardi di euro in Europa e nel mondo".: "I sigari Toscano rappresentano una realtà unica all’interno del mercato, affondano la loro forza nella tradizione, in una filiera agricola italiana e in una manifattura artigianale che da oltre due secoli mantiene vivo un patrimonio di saperi e occupazione. È importante che, evitando approcci che possano penalizzare un prodotto che vale soprattutto per la sua identità culturale e per il suo ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo".: "Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo importante evento, che ci ha offerto l’opportunità di riaffermare il nostro impegno nel. Come Azienda, crediamo fortemente nell’importanza di una collaborazione trasparente con tutte le Istituzioni, finalizzata a costruire un futuro stabile e sostenibile per il mercato dei prodotti del tabacco e di nuova generazione in Italia, partendo sempre dall’ascolto delle richieste e dei desideri dei consumatori".