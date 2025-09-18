Londra: giornata depressa per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

JD Sports Fashion

FTSE 100

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 2,34%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 0,9158 sterline e supporto visto a quota 0,8937. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 0,9379.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)