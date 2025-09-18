Milano 15:23
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:23
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.589 +0,98%

Londra: scambi al rialzo per Experian

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Experian
(Teleborsa) - Bene la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, con un rialzo dell'1,83%.

L'andamento di Experian nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Experian segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 38,04 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,71. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 37,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```