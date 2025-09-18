Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola
, che avanza bene del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Banco Santander
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a +0,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,599 Euro con primo supporto visto a 8,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,471.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)