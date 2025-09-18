Milano 10:09
Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca spagnola, che avanza bene del 2,12%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a +0,04% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Le implicazioni di medio periodo dell'istituto di credito spagnolo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,599 Euro con primo supporto visto a 8,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,471.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
