Madrid: andamento rialzista per Banco Santander

banca spagnola

Ibex 35

Banco Santander

indice azionario della Borsa di Madrid

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,12%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a +0,04% dell').Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,599 Euro con primo supporto visto a 8,52. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,471.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)