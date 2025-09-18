Manovra, Leo: ceto medio priorità, trovare risorse "molto complesso"

(Teleborsa) - Il taglio delle tasse al ceto medio "ma "bisogna trovare. Lo ha detto il viceministro all'Economia,intervenendo a Telefisco de Il Sole 24 Ore. "Il tema su cui si sta concentrando il governo e tutte leè proprio quello di venire incontro al ceto medio" ha detto, ma "bisogna trovare le risorse e questa. Anche perché dobbiamo averesi devono fare ancora degli affinamenti sul reperimento delle risorse".- ha spiegato Leo - e ci si vuole muovere soprattutto nella fascia dae quindi portareche oggi è al, ed eventualmente allargarc- ha sottolineato il Viceministro - quindi è una misura avvertita che si muove sulladi quello che abbiamo detto nella delega fiscale e che abbiamo già realizzato per i redditi medio bassi". "È una delle tematiche che si sta particolarmente a cuore - ha concluso - a cui poi si può aggiungere anche un meccanismo di rivalutazione e rivisitazione delle detrazioni in relazione alla composizione del nucleo familiare.Sull'Ires premiale "come pure verificare alcune precondizioni che attengono, ad esempio, ai dipendenti e alla cassa ntegrazione". "Sono tutti affinamenti cheha concluso.