Banche, Finanza
Mediobanca: Nagel, Pagliaro e Vinci continuano a vendere azioni
(Teleborsa) - I vertici di Mediobanca continuano a vendere azioni dopo il successo dell'offerta pubblica di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Renato Pagliaro, presidente di Mediobanca, ha venduto 100 mila azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,1743 euro, per un controvalore di circa 2,12 milioni di euro.

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha venduto 1 milione di azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,306 euro, per un controvalore di circa 21,31 milioni di euro.

Francesco Saverio Vinci, direttore generale di Mediobanca, ha venduto 400 mila azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,3293 euro, per un controvalore di circa 8,53 milioni di euro.
