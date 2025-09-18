Mediobanca: Nagel, Pagliaro e Vinci continuano a vendere azioni

(Teleborsa) - I vertici di Mediobanca continuano a vendere azioni
dopo il successo dell'offerta pubblica di Banca Monte dei Paschi di Siena
.Renato Pagliaro
, presidente di Mediobanca
, ha venduto 100 mila
azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,1743 euro, per un controvalore di circa 2,12 milioni di euro.Alberto Nagel
, amministratore delegato di Mediobanca, ha venduto 1 milione
di azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,306 euro, per un controvalore di circa 21,31 milioni di euro.Francesco Saverio Vinci
, direttore generale di Mediobanca, ha venduto 400 mila
azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,3293 euro, per un controvalore di circa 8,53 milioni di euro.