Mediobanca: Nagel, Pagliaro e Vinci continuano a vendere azioni

(Teleborsa) - Idopo il successo dell'offerta pubblica di, presidente di, ha vendutoazioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,1743 euro, per un controvalore di circa 2,12 milioni di euro., amministratore delegato di Mediobanca, ha vendutodi azioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,306 euro, per un controvalore di circa 21,31 milioni di euro., direttore generale di Mediobanca, ha vendutoazioni di Piazzetta Cuccia il 17 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 21,3293 euro, per un controvalore di circa 8,53 milioni di euro.