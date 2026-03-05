Mediobanca, si dimette consigliera Federica Minozzi. Convocata assemblea per 14 aprile

Mediobanca

MPS

(Teleborsa) - L'odierno consiglio di amministrazione di, che fa parte del gruppo, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 che rispecchiano quanto reso pubblico lo scorso 9 febbraio. Ai soci verrà proposta l'assegnazione di unper azione che verrà messo in pagamento il 22 aprile prossimo, con record date il 21 aprile e data stacco il 20 aprile.Nel corso della seduta,e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha rassegnato le propriecon decorrenza dal termine dei lavori dell'odierno Consiglio, per sopravvenuti impegni professionali che potrebbero compromettere la sua capacità di dedicare tempo adeguato all'incarico.Il Consiglio di Amministrazione ha, per deliberare in merito a: Bilancio al 31 dicembre 2025; Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un componente; Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028; Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale di Mediobanca e delle società da questa controllate 2026; Piano annuale di Performance Shares.