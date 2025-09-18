Mercato Assicurativo, mancano le competenze digitali e tecnologiche

(Teleborsa) - Nel settore assicurativo e finanziario italiano la trasformazione digitale corre più veloce delle competenze disponibili.È questo il messaggio emerso oggi nel corso dell’evento “Le nuove competenze nell’ecosistema insurtech e fintech italiano: un nuovo paradigma da indirizzare”, promosso e organizzato da(IIA),, in partnership cone con il supporto diL’iniziativa ha riunito i principali attori del panorama insurtech e fintech italiano - tra cui– offrendo un confronto ad ampio raggio sulle sfide del settore.È stata presentata la ricerca di, realizzata con il supporto di“Elementi trasformativi nel settore assicurativo: Tecnologie emergenti, ESG, nuove competenze”, che ha confermato come,il settore assicurativo. Ilcontinua, infatti, a segnalareche rischiano didi strumenti innovativi e processi di trasformazione. Un dato che accresce la consapevolezza e l’urgenza di attrezzarsi per la transizione digitale.In questa prospettiva si colloca l’, che punta a far salire l’insurtech,. Attualmente, infatti, il settore occupa soltanto latra le professioni innovative scelte dai giovani.Sul fronte, l’Associazione propone l’introduzione di un’nelle scuole superiori, così da dotare tutti gli studenti delle conoscenze di base per scelte economiche consapevoli.Per i giovani e i talenti in, l’associazione punta su unesteso non solo alle facoltà economiche, ma anche a quelle scientifiche e umanistiche, per avvicinare competenze diverse al settore. A questo si affianca l’attivazione diqualificati in compagnie, broker e startup.Per igià attivi, IIA propone programmi diche includano moduli su intelligenza artificiale e competenze digitali avanzate, così da accompagnare la trasformazione in corso e non lasciare indietro le persone.Infine, l’associazione sottolinea l’urgenza di produrre e diffondere a livello nazionalesull’educazione finanziaria e assicurativa, con il, così da rafforzare l’attrattività del settore presso le nuove generazioni e rendere più competitivo l’intero ecosistema.