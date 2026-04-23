EssilorLuxottica acquisisce l’italiana Faro

(Teleborsa) - EssilorLuxottica annuncia l'acquisizione di Faro, azienda italiana con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari CNC ad alta precisione per la fresatura e diamantatura nei settori dell’occhialeria e della gioielleria. Non è stato reso noto l'importo della transazione.



Con sede a Santa Maria di Sala (VE), nella regione che ospita il distretto italiano dell'occhialeria, Faro è diventata un punto di riferimento per l’intero settore, con soluzioni completamente integrate, dall'hardware al software, in grado di abilitare nuove possibilità creative e tecnologiche per la produzione di montature e lenti.



L’acquisizione espande ulteriormente il modello di integrazione verticale di EssilorLuxottica, ampliandone le capacità tecnologiche e creerà nuove opportunità di sviluppo per Faro nel lungo periodo.



"Faro rappresenta un’eccellenza unica nell’ambito dell’ingegneria di precisione ed esprime tutte le qualità del Made in Italy. All’interno del Gruppo, ci permetterà di espandere ulteriormente il nostro portafoglio di competenze e capacità manifatturiere e di accelerare lo sviluppo di macchine innovative per la produzione di montature e lenti per l’intero settore", ha commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, aggiungendo "grazie all’operazione, potremo inoltre sostenere la crescita di Faro nel mondo, preservandone l'identità e il suo know-how distintivo, a beneficio di tutti gli operatori del mercato".

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