Lutech acquista Talento Mobile in Spagna e Valyrian Enterprise Solutions in Italia

(Teleborsa) - Lutech, società italiana attiva nel settore digitale e dell'intelligenza artificiale, ha annunciato due nuove acquisizioni strategiche che ampliano il perimetro del Gruppo in Spagna e in Italia, seguendo la logica di acquisizione di competenze verticali e portando ai clienti del Gruppo un accesso immediato a know-how consolidato e relazioni commerciali già operative. Si tratta di Talento Mobile, società spagnola specializzata in soluzioni digitali per il settore finanziario, e Valyrian Enterprise Solutions (VES), boutique tecnologica italiana focalizzata su Salesforce e AI, con una verticalizzazione sui settori Public, Energy e Transportation. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari degli accordi.



"Queste acquisizioni rappresentano un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di costruire un Gruppo capace di supportare le aziende europee in ogni fase della loro trasformazione digitale verso l'AI - ha dichiarato l'AD Giuseppe Di Franco - Talento Mobile ci radica ulteriormente nel mercato iberico con competenze uniche nelle soluzioni digitali per il mondo finance. Con l'ingresso di VES, rafforziamo significativamente la nostra offerta nell'ecosistema Salesforce e ampliamo le capacità nell'AI, rispondendo a una domanda di mercato in forte crescita. Continueremo a investire nelle nostre persone e nelle nostre capacità per garantire il massimo valore".



VES, fondata nel 2022 da Giuliano Caviglia con il supporto finanziario di VERTEQ Capital, è la boutique tecnologica italiana per tutto ciò che riguarda Salesforce e l'intelligenza artificiale applicata ai processi commerciali e di customer care. In appena tre anni, la società milanese, con uffici anche a Roma, ha costruito un patrimonio di oltre 230 certificazioni Salesforce e una struttura di 43 professionisti capaci di gestire l'intero ciclo di vita di un progetto.



Talento Mobile ha costruito in dieci anni una posizione di riferimento. Fondata a Madrid nel 2014, la società ha fatto della progettazione e realizzazione di soluzioni digitali end-to-end la propria missione: dall'interfaccia utente all'architettura di back-end, con una specializzazione profonda nelle tecnologie mobile-first, nell'intelligenza artificiale e nell'automazione dei processi di customer relation.

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