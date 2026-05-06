Innovazione, Italian Insurtech Association: Enablia nuovo socio senior

(Teleborsa) - Italian Insurtech Association (IIA) annuncia l’ingresso di Enablia tra i propri soci senior, che salgono a 11, su un totale di 207 aziende associate. La crescita dell'associazione riflette il dinamismo dell'ecosistema insurtech italiano, sempre più trainato da tecnologia, dati e intelligenza artificiale.



Secondo le elaborazioni di Italian Insurtech Association, la quota di investimenti in AI sul totale della spesa in innovazione del settore assicurativo è passata dal 5% nel 2024 al 10% nel 2025, salirà al 15% nel 2026, e dovrebbe raggiungere il 25% entro il 2028. Un percorso che conferma il ruolo sempre più strutturale dell’AI, destinata a incidere in modo diretto sui processi core, sull’evoluzione dell’offerta e sulla capacità degli operatori di sviluppare modelli più efficienti, personalizzati e scalabili.



In questo scenario si inserisce l’ingresso di Enablia tra i soci senior di IIA. La società, attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi per il settore assicurativo e finanziario, porta nell’associazione competenze focalizzate sull’innovazione tecnologica, sull’evoluzione dei modelli operativi e sull’integrazione di approcci data-driven nei processi core. Il suo ingresso contribuisce quindi a rafforzare il confronto all’interno dell’ecosistema insurtech su alcuni dei temi oggi più rilevanti per il settore: digitalizzazione, uso dei dati, automazione dei processi e applicazione concreta dell’AI lungo la catena del valore assicurativa.



“L’ingresso in Italian Insurtech Association come socio senior rappresenta per Enablia un passaggio importante nel percorso di crescita e consolidamento della società all’interno dell’ecosistema assicurativo italiano. In una fase in cui tecnologia, dati e AI stanno ridefinendo processi, prodotti e modelli di relazione con il cliente, crediamo sia fondamentale contribuire attivamente al confronto tra operatori, istituzioni e realtà innovative del settore. Enablia nasce per abilitare nuovi modelli assicurativi, più integrati, efficienti e vicini alle esigenze di compagnie, partner e clienti finali. Entrare in IIA significa mettere queste competenze a disposizione di un ecosistema che ha un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione del mercato”, dichiara Matteo Bevilacqua, CEO di Enablia.



“L’ingresso di Enablia come socio senior rafforza ulteriormente il posizionamento dell’associazione sui temi dell’innovazione tecnologica e dell’evoluzione dei modelli operativi. Il contributo di realtà con competenze avanzate sarà determinante per supportare il settore in una fase in cui l’AI sta diventando una componente strutturale dei processi assicurativi. Oggi non si tratta più solo di adottare nuove tecnologie, ma di integrarle in modo efficace e sostenibile nei modelli di business. In questo percorso, la costruzione di un ecosistema solido e interconnesso è un fattore abilitante fondamentale”, dichiara Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Italian Insurtech Association.

Condividi

```