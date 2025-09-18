Mercedes-Benz, al via i lavori per parco eolico da 140 MW presso la pista di prova di Papenburg

Mercedes-Benz

(Teleborsa) -e lo sviluppatore di parchi energetici UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen) hanno ricevuto l'di unMercedes-Benz a Papenburg, nel nord della Germania.Entro il 2027, 20 turbine eoliche con una(MW) saranno costruite sul sito nell'ambito di un Power Purchase Agreement (PPA). Circa ildi energia elettrica di Mercedes-Benz Group AG in Germania potrà essere coperto dopo la messa in servizio."Il parco eolico di Papenburg rappresenta undella nostra, sia dal punto di vista ecologico che economico. L’avvio dei lavori dimostra in modo concreto il nostro impegno nel tradurre in azioni i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità per la rete produttiva, generando così un impatto misurabile. Siamo molto soddisfatti dei progressi raggiunti e, come Mercedes-Benz, siamo orgogliosi di contribuire, insieme ai nostri solidi partner, all’espansione dell’energia eolica in Germania con questo nuovo impianto a Papenburg.", ha commentato, membro del Cda di Mercedes-Benz Group, responsabile della produzione, della qualità e della gestione della catena di fornitura.