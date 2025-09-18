Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:55
24.494 +1,11%
Dow Jones 19:55
46.195 +0,38%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: in bella mostra MicroStrategy Incorporated

Prepotente rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che mostra una salita bruciante del 7,06% sui valori precedenti.
