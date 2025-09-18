Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:57
24.475 +1,04%
Dow Jones 19:57
46.161 +0,31%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: vendite diffuse su Moody's

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Moody's
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'agenzia di rating, che soffre con un calo del 4,08%.

L'andamento di Moody's nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Moody's. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 506,6 USD. Primo supporto visto a 483. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 475.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```