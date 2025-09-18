Norvegia, banca centrale taglia tassi di 25 punti base al 4%

(Teleborsa) - Il Comitato per la politica monetaria e la stabilità finanziaria dellaha deciso di ridurre ildal 4,25% alnella riunione del 17 settembre. Il Comitato ha aggiunto che sarà probabilmente necessario un tasso di riferimento leggermente più elevato rispetto alle previsioni di giugno. Lesono incerte, ma se l'economia evolverà in linea di massima come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", si legge in una nota della banca centrale norvegese."Il compito di riportare l'al livello target non è stato completato, ma un cauto allentamento dellaspianerà la strada al ritorno dell'inflazione al livello target senza frenare l'economia più del necessario", ha dichiarato la governatriceNorges Bank ha comunque confermato l'dellaritenendola ancora necessaria evidenziando come abbia contribuito a raffreddare l'economia norvegese e a frenare l'inflazione negli ultimi anni. "L'è diminuita, ma è ancora al di sopra dell'obiettivo del 2%. Allo stesso tempo, la disoccupazione è leggermente aumentata da un livello basso. La produzione è ora prossima al potenziale", spiega la banca centrale. A giugno, il Comitato ha avviato una cauta normalizzazione della politica monetaria e ha ridotto il tasso di riferimento dal 4,5% al 4,25%."I dati in arrivo da giugno indicano che c'è unainutilizzata leggermente inferiore nell'economia e che l'inflazione potrebbe rimanere elevata per un periodo leggermente più lungo di quanto previsto a giugno. Pertanto, probabilmente non ridurremo il tasso di riferimento con la rapidità prevista prima dell'estate", ha spiegato la governatrice Wolden Bache. "Non prevediamo un calo significativo del tasso di riferimento in futuro. Le previsioni presentate oggi sono coerenti con unall'anno nei prossimi tre anni. Nelle proiezioni, il tasso di interesse medio sui mutui ipotecari residenziali scenderà a poco più del 4,5% nel 2028", ha aggiunto.