Cina, banca centrale lascia tassi sui prestiti fermi per l'ottavo mese consecutivo

(Teleborsa) - La(PBoC), la banca centrale cinese, ha, con le autorità che si concentrano sul sostegno mirato a settori specifici per sostenere un'economia in rallentamento, anziché su un allentamento generalizzato delle politiche monetarie.In particolare, ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui prestiti a 1 e 5 anni rispettivamente al 3% e al 3,5%,. Il tasso a 1 anno influenza la maggior parte dei prestiti nuovi e in essere, mentre il tasso di riferimento a 5 anni incide sui mutui.In una conferenza stampa, secondo quanto scrive CNBC il responsabile della pianificazione statale cinese ha affermato che i responsabili politici continueranno ad attuare "" e "politiche monetarie moderatamente accomodanti" con l'obiettivo di sostenere la ripresa dei prezzi.