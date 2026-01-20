Milano 19-gen
45.196 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 19-gen
10.195 0,00%
Francoforte 19-gen
24.959 0,00%

Cina, banca centrale lascia tassi sui prestiti fermi per l'ottavo mese consecutivo

Finanza
Cina, banca centrale lascia tassi sui prestiti fermi per l'ottavo mese consecutivo
(Teleborsa) - La People's Bank of China (PBoC), la banca centrale cinese, ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui prestiti, con le autorità che si concentrano sul sostegno mirato a settori specifici per sostenere un'economia in rallentamento, anziché su un allentamento generalizzato delle politiche monetarie.

In particolare, ha mantenuto invariati i tassi di interesse sui prestiti a 1 e 5 anni rispettivamente al 3% e al 3,5%, fermi per l'ottavo mese consecutivo. Il tasso a 1 anno influenza la maggior parte dei prestiti nuovi e in essere, mentre il tasso di riferimento a 5 anni incide sui mutui.

In una conferenza stampa, secondo quanto scrive CNBC il responsabile della pianificazione statale cinese ha affermato che i responsabili politici continueranno ad attuare "politiche fiscali più proattive" e "politiche monetarie moderatamente accomodanti" con l'obiettivo di sostenere la ripresa dei prezzi.

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
Condividi
```