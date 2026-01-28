Si ampliano le perdite per le Borse europee

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, con Milano che si muove in linea. Focus di giornata la Federal Reserve che questa sera, al termine della sua prima riunione del 2026, dovrebbe annunciare,. Attenzione anche alla consueta conferenza del, per capire come si muoverà la banca centrale nei prossimi mesi. Intanto martedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che presto annuncerà la sua scelta per ile che i tassi di interesse scenderanno sotto la nuova leadership.Tornando nel Vecchio Continente, il governatore della banca centrale austriaca e membro del consiglio direttivo della BCE,, che in un’intervista al Financial Times ha dichiarato che la Banca Centrale Europea potrebbe dover considerare un altro taglio dei tassi di interesse se ulteriori guadagni dell’euro iniziassero a pesare sull’inflazione.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. L', in aumento (+1,48%), raggiunge 5.257,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,69% a quota +58 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%, della stessa entità la perdita di; preda dei venditori, che lascia sul parterre l'1,20%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,06%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 47.844 punti.In lieve ribasso il(-0,27%); sulla parità il(+0,18%).di Milano, troviamo(+3,48%),(+1,50%),(+1,38%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,47%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,44%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%.del FTSE MidCap,(+6,67%),(+1,50%),(+1,42%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,57%, in scia ai deboli dati preliminari sul fatturato 4Q25 usciti ieri. In apnea, che arretra del 5,12%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,31%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,6 Mln barili)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6%)10:00: M3, annuale (atteso 3%; preced. 3%)11:00: Fiducia imprese (atteso -8 punti; preced. -9 punti)11:00: Fiducia economia (atteso 97,1 punti; preced. 96,7 punti).