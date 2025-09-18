Milano 15:24
42.091 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:24
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.590 +0,99%

Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Capgemini
Rialzo marcato per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta in utile del 3,29% sui valori precedenti.
Condividi
```