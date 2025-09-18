Milano 10:11
42.126 +0,41%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:11
9.231 +0,25%
Francoforte 10:11
23.594 +1,01%

Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per Sanlorenzo
Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo dell'1,93%.
Condividi
```