Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fincantieri. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,34 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
