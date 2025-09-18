Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fincantieri
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,34 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,58.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)