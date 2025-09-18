Milano 15:25
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:25
9.222 +0,15%
Francoforte 15:25
23.594 +1,01%

Piazza Affari: calo per il comparto utility in Italia

Si muove in retromarcia il settore utility italiano, che scivola a 43.219,95 punti.
