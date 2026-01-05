Milano 15:12
45.680 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:12
9.980 +0,29%
Francoforte 15:12
24.747 +0,85%

Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia
In lieve calo il settore utility italiano, che continua la giornata sotto la parità a 49.473,09 punti.
Condividi
```