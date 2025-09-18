Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

(Teleborsa) - Ottima performance per la maison del lusso
, che scambia in rialzo del 4,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,18%, rispetto a +1,75% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,191 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,912. L'equilibrata forza rialzista della casa di moda italiana
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)