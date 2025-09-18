Milano 10:12
Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la maison del lusso, che scambia in rialzo del 4,57%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,18%, rispetto a +1,75% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,191 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,912. L'equilibrata forza rialzista della casa di moda italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,47.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
