Milano 10:12
42.137 +0,43%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:12
9.234 +0,28%
Francoforte 10:12
23.609 +1,07%

Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: movimento negativo per il settore beni di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto dei beni di largo consumo, che continua la seduta a 114.859,67 punti, in calo dello 0,77%.
Condividi
```