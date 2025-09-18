Milano 12:50
Piazza Affari: positiva la giornata per Moltiply Group

Piazza Affari: positiva la giornata per Moltiply Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il broker online per i mutui alle famiglie, che avanza bene del 3,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,65%, rispetto a +2,2% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 42,52 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 44,92. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 47,32.

