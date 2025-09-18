Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del contractor italiano nel settore Difesa
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 50,71 Euro. Primo supporto visto a 49,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 49,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)