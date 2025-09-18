Sanità, Aran convoca i sindacati il primo ottobre su contratto dirigenza

(Teleborsa) - L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ha convocato per il primo ottobre 2025, alle ore 11, le confederazioni e organizzazioni sindacali per l'apertura della trattativa sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 per l'Area della dirigenza sanitaria. Lo rende noto ilche ha inviato la convocazione ufficiale a tutte le sigle rappresentative."La filosofia che guida questa tornata negoziale – spiega– è chiara: valorizzare al meglio le risorse disponibili attraverso interventi mirati e di immediato impatto, senza stravolgere l'impianto normativo esistente. Non un limite, ma una strategia per ottenere risultati concreti in tempi rapidi. L'obiettivo prioritario è duplice: migliorare subito le condizioni del personale sanitario e, al tempo stesso, preparare il terreno a una riforma normativa più ampia nel triennio 2025-2027. Mi auguro che questa impostazione sia condivisa da tutte le organizzazioni sindacali per arrivare rapidamente alla firma del contratto".