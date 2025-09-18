Transizione energetica: il Mezzogiorno tra sfide e nuove opportunità

(Teleborsa) - Alla seconda, organizzata dallaalla, laè stata al centro del dibattito tra istituzioni, imprese ed esperti.È emerso un quadro fatto di grandima anche di nodi ancora da sciogliere: il nuovodellaintroduce aree di accelerazione per le rinnovabili e punta su autoconsumo, comunità energetiche e filiere industriali locali; lae iautomatici si confermano strumenti capaci di attrarre investimenti e dare respiro al Sud.Il Mezzogiorno si candida a protagonista della, con due terzi delle richieste di connessione alla rete concentrate nell’area, a patto però di sviluppare rapidamente le infrastrutture.Restano infine aperte questioni cruciali come il peso degliine i colli di bottiglia della rete, che frenanoe riduzione dei costi per famiglie e imprese.