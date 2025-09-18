Milano 16:39
42.196 +0,58%
Nasdaq 16:39
24.513 +1,20%
Dow Jones 16:39
46.282 +0,57%
Londra 16:39
9.232 +0,26%
Francoforte 16:39
23.655 +1,27%

Transizione energetica: il Mezzogiorno tra sfide e nuove opportunità

Economia
(Teleborsa) - Alla seconda Giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari alla Fiera del Levante, la transizione energetica è stata al centro del dibattito tra istituzioni, imprese ed esperti.

È emerso un quadro fatto di grandi potenzialità ma anche di nodi ancora da sciogliere: il nuovo PEAR della Puglia introduce aree di accelerazione per le rinnovabili e punta su autoconsumo, comunità energetiche e filiere industriali locali; la ZES unica e i crediti d’imposta automatici si confermano strumenti capaci di attrarre investimenti e dare respiro al Sud.

Il Mezzogiorno si candida a protagonista della decarbonizzazione, con due terzi delle richieste di connessione alla rete concentrate nell’area, a patto però di sviluppare rapidamente le infrastrutture.

Restano infine aperte questioni cruciali come il peso degli oneri fiscali in bolletta e i colli di bottiglia della rete, che frenano competitività e riduzione dei costi per famiglie e imprese.
