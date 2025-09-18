Un’industria da 3,5 miliardi: presentato a RemTech il Rapporto sulle bonifiche

(Teleborsa) - Nella seconda giornata diha debuttato un’iniziativa senza precedenti per il Paese: il, concepito dae dalle maggiori società del settore operanti sulle bonifiche come strumento di policy e di impresa per dare dimensione, regole e prospettiva a un comparto strategico della rigenerazione territoriale.La forza dell’operazione risiede nelche riunisce l’intera filiera: CISA, Greenthesis, Icaro Ecology, I.T.S. Ecologia, Idea, Fedele di Donato, Semataf – Gruppo Ecoeridania, Assoreca, Edison Regea, Teseco, BSA – Gruppo Iren, Geos Group, HERAmbiente – ACR Reggiani, Riccoboni Holding, Serveco, OICE, ambiente, Xodo Costruzioni. Una squadra industriale e professionale che integra multiutility, general contractor, società di ingegneria, piattaforme ambientali e associazioni di rappresentanza: l’alleanza necessaria per mettere a sistema dati dispersi, validare metodologie e orientare investimenti verso interventi misurabili e verificabili.Il Rapporto mettenell’ecosistema allargato delle imprese ambientali gli occupati arrivano a circa 88 mila. È la fotografia di un’industria che pesa sull’economia e sulla qualità della vita, ma che sconta ancora domanda altalenante e procedure complesse.Da qui le priorità:(per confrontare gare e preventivi), iter più snelli con unaregia regionale chiara e premialità per chi investe in tecnologie e competenze. Tradotto:. La legalità viene indicata come vantaggio competitivo: diffusione del rating di legalità, controlli interni secondo il D.Lgs. 231 e iscrizione alle White List per fissare degli standard e tenere fuori gli operatori non qualificati.Sul fronte delle soluzioni, la filiera è matura: accanto agli interventi tradizionali,, che riducono tempi, movimentazioni e disagi. Segno di un mercato che innova, integra progettazione, esecuzione e monitoraggio e si candida a generare benefici ambientali ed economici misurabili.Con questa prima edizione, RemTech e i promotori consegnano a istituzioni, imprese e finanziatori un cruscotto permanente per: conoscere per decidere, decidere per rigenerare. È l’avvio di un percorso condiviso che, edizione dopo edizione, renderà il mercato delle bonifiche più leggibile, competitivo e sostenibile."Questo Rapporto: un settore che muove risorse, genera lavoro qualificato e migliora la salute dei territori. I numeri ci dicono che le bonifiche sono industria, tutela pubblica e rigenerazione urbana. Ora dobbiamo trasformare i dati in decisioni concrete: gare che premino competenza e integrità, iter chiari e tempi certi, una regia pubblico-privata capace di portare i progetti in cantiere prima e meglio. È una responsabilità condivisa tra amministrazioni e imprese: così restituiamo futuro ai luoghi, sicurezza alle comunità e fiducia ai cittadini", ha dichiarato il"La pubblicazione di questo primo Rapporto economico rappresenta une: finalmente disponiamo di una base quantitativa solida per valutare impatti, opportunità e priorità. Il caso di Taranto dimostra quanto sia strategica la sinergia tra conoscenza scientifica, governance efficace e capacità industriale. La trasparenza dei dati e la condivisione delle buone pratiche possono fare la differenza: dobbiamo lavorare insieme per trasformare le criticità ambientali in occasioni di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e coesione sociale", aggiunge il"Siamo orgogliosi di aver dato vita a un progetto corale che ha saputo raccogliere la voce dispesso invisibile ma essenziale per la salute dei territori e la competitività del Paese. Questo Rapporto è molto più di una fotografia: è uno strumento operativo, dinamico, costruito per essere aggiornato, condiviso e utilizzato. Vogliamo cheper accelerare interventi, migliorare la qualità della spesa pubblica e favorire un mercato più trasparente, innovativo e responsabile", conclude