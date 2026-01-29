Milano 12:42
Finanza
Tesoro, collocati 6,5 miliardi di euro di BTP con rendimenti invariati, in calo su CCTeu
(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 8,5 miliardi di euro di BTP e CCTeu nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 29 gennaio 2026.

In particolare, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro del BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031, per cui la domanda ha raggiunto 4,37 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,74%, invariato rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 27 novembre 2025.

Inoltre, sono stati collocati 3,75 miliardi di euro del BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036, per cui la domanda ha raggiunto 5,62 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,50. Il rendimento lordo si è assestato al 3,44%, anche in questo caso invariato rispetto all'analoga asta precedente.

Infine, sono stati collocati 2 miliardi di euro del CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035, per cui la domanda ha raggiunto 1,65 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,65. Il rendimento lordo si è assestato al 2,71%, in calo di 12 punti base rispetto all'asta del 27 novembre.
