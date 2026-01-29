Tesoro, collocati 6,5 miliardi di euro di BTP con rendimenti invariati, in calo su CCTeu

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 29 gennaio 2026.In particolare, sono stati collocati 2,75 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 4,37 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,74%, invariato rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 27 novembre 2025.Inoltre, sono stati collocati 3,75 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 5,62 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,50. Il rendimento lordo si è assestato al 3,44%, anche in questo caso invariato rispetto all'analoga asta precedente.Infine, sono stati collocati 2 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 1,65 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,65. Il rendimento lordo si è assestato al 2,71%, in calo di 12 punti base rispetto all'asta del 27 novembre.