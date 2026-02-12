Milano 12:54
Tesoro, collocati 6,25 miliardi di euro di BTP con rendimenti in calo

Finanza
(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 6,25 miliardi di euro di BTP a 3 e 7 anni nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 12 febbraio 2026.

In particolare, sono stati collocati 3,50 miliardi di euro del BTP 2,4% 3 anni scadenza 15-03-2029, per cui la domanda ha raggiunto 5,34 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,53. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,36%, in calo di 11 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 13 gennaio 2026.

Inoltre, sono stati collocati 1,50 miliardi di euro del BTP 3,15% 7 anni scadenza 15-03-2033, per cui la domanda ha raggiunto 2,53 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,69. Il rendimento lordo si è assestato al 3,02%, in calo di 17 punti base rispetto all'asta analoga precedente, che risale al 13 gennaio 2026.

Infine, sono stati collocati 1,25 miliardi di euro del BTP 3,25% 7 anni scadenza 15-07-2032, per cui la domanda ha raggiunto 2,46 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,98. Il rendimento lordo si è assestato al 2,92%.
