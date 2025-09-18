Milano
15:26
42.068
+0,27%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
15:26
9.220
+0,13%
Francoforte
15:26
23.590
+0,99%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 15.42
USA, PhillyFed in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
18 settembre 2025 - 14.35
USA,
PhillyFed in agosto pari a 23,2 punti
, in aumento rispetto al precedente -0,3 punti (la previsione era 1,7 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
