Milano 15:26
42.068 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:26
9.220 +0,13%
Francoforte 15:26
23.590 +0,99%

USA, PhillyFed in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, PhillyFed in agosto
USA, PhillyFed in agosto pari a 23,2 punti, in aumento rispetto al precedente -0,3 punti (la previsione era 1,7 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```