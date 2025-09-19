Milano 10:50
42.600 +0,69%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:50
9.236 +0,09%
Francoforte 10:50
23.714 +0,17%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il Franco rosso crociato contro USD, che conclude in progresso dello 0,43%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7972. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8073, mentre il primo supporto è stimato a 0,7871.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
