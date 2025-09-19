BFF Bank, la Banca d'Italia conferma i requisiti MREL

BFF Bank

(Teleborsa) - Lad'Italia, a conclusione del processo per la determinazione deiminimi consolidati per i fondi propri e le passività ammissibili (), ha comunicato che, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, deve rispettare i seguenti requisiti patrimoniali consolidati,: MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 20,00% a cui si aggiunge il Combined Buffer Requirement (CBR); MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,40%. Non è stato assegnato alcun requisito di subordinazione per rispettare i requisiti e il calcolo delle altre passività ammissibili.