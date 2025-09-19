Milano 14:07
42.355 +0,11%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 14:07
9.227 -0,01%
Francoforte 14:07
23.651 -0,10%

BFF Bank, la Banca d'Italia conferma i requisiti MREL

Banche, Finanza
BFF Bank, la Banca d'Italia conferma i requisiti MREL
(Teleborsa) - La Banca d'Italia, a conclusione del processo per la determinazione dei requisiti minimi consolidati per i fondi propri e le passività ammissibili (MREL), ha comunicato che BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, deve rispettare i seguenti requisiti patrimoniali consolidati, invariati rispetto a quelli fino ad oggi in vigore: MREL in termini di TREA (Total Risk Exposure Amount) pari al 20,00% a cui si aggiunge il Combined Buffer Requirement (CBR); MREL in termini di LRE (Leverage Ratio Exposure) pari al 5,40%. Non è stato assegnato alcun requisito di subordinazione per rispettare i requisiti e il calcolo delle altre passività ammissibili.
Condividi
```