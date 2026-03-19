Piazza Affari: brillante l'andamento di BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che avanza bene del 3,39%.



Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,066 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,222. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,962.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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