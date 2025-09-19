Milano
17:35
42.312
+0,01%
Nasdaq
22:00
24.626
+0,70%
Dow Jones
22:02
46.315
+0,37%
Londra
17:35
9.217
-0,12%
Francoforte
17:35
23.639
-0,15%
Venerdì 19 Settembre 2025, ore 22.21
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,70%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,70%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.626,25 punti
In breve
,
Finanza
19 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 24.626,25 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(437)
·
Nasdaq 100
(131)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,70%
