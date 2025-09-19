Milano 17:35
42.312 +0,01%
Nasdaq 22:00
24.626 +0,70%
Dow Jones 22:02
46.315 +0,37%
Londra 17:35
9.217 -0,12%
Francoforte 17:35
23.639 -0,15%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.626,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,70%
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,70% e archivia la seduta a 24.626,25 punti.
