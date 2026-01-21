Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 22:00
25.327 +1,36%
Dow Jones 22:02
49.077 +1,21%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,36%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.326,58 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dell'1,36% e archivia la seduta a 25.326,58 punti.
