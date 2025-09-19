Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 18/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 18/09/2025 è stato pari a 3,46 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,52 miliardi.673 sono le azioni scambiate: tra queste, 231 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 408 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 34 azioni del listino milanese.