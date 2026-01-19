Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 16/01/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/01/2026 è stato pari a 3,79 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,58 miliardi.

754 sono le azioni scambiate: tra queste, 431 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 273 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 50 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
