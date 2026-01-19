Borsa Italiana, stabile il controvalore degli scambi del 16/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/01/2026 è stato pari a 3,79 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,58 miliardi.754 sono le azioni scambiate: tra queste, 431 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 273 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 50 azioni del listino milanese.