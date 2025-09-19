Milano 10:53
42.584 +0,65%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:53
9.231 +0,03%
Francoforte 10:53
23.713 +0,16%

Borsa: Londra, apertura +0,09%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,09%
Indice FTSE-100 +0,09% a quota 9.236,6 dopo l'apertura.
Condividi
```