Milano 10:54
42.591 +0,67%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 10:54
9.229 +0,01%
Francoforte 10:54
23.711 +0,15%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,24%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.873,37 punti

Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,24%, che esordisce a 7.873,37 punti.
