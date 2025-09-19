Continental, Sabrina Soussan proposta come presidente del Supervisory Board

(Teleborsa) - A seguito del successo dello spin-off
di Aumovio
, il Consiglio di Sorveglianza
di Continental
sta subendo cambiamenti di personale
. Stefan Buchner si è dimesso il 4 settembre 2025 per diventare il nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Aumovio. Gunter Dunkel si è dimesso con decorrenza dal 17 settembre 2025. Sabrina Soussan
entrerà a far parte del Consiglio di Sorveglianza di Continental in qualità di nuovo rappresentante degli azionisti; il tribunale locale prevede di nominarla a fine settembre 2025. Sarà candidata per l'elezione all'Assemblea Annuale degli Azionisti del 30 aprile 2026, dopodiché il Consiglio di Sorveglianza dovrebbe eleggerla Presidente
. Succederà a Wolfgang Reitzle, che lascerà il Consiglio di Sorveglianza di Continental al termine dell'Assemblea Annuale degli Azionisti, come previsto, dopo 16 anni.
La dirigente franco-tedesca vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori automobilistico e dei trasporti
. È stata CEO di Siemens Mobility e ha ricoperto posizioni di rilievo presso Siemens VDO e Continental. Più recentemente, è stata CEO e Presidente del gruppo francese SUEZ. È anche membro del Comitato Azionisti di Henkel
.
Stefan Buchner, Gunter Dunkel, Christiane Benner, Matthias Ebenau, Michael Iglhaut, Carmen Loffler e Anne Nothing si dimettono dal Consiglio di Sorveglianza. Si prevede che quattro nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza
saranno nominati dal tribunale locale come rappresentanti dei lavoratori alla fine di settembre 2025.